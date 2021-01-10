«حصنتك» يؤمّن منازل المستفيدين من الضمان الاجتماعي مجاناً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة تنمية المجتمع مواصلتها العمل على تأمين منازل المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي وتزويدها بنظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر من الحريق مجاناً، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة والوقاية من المخاطر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال تعميم خدمة تركيب وتشغيل وإدارة أنظمة الحريق، لتشمل منازل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وبدأت الوزارة منذ شهر سبتمبر 2019، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومزود الخدمة «اتصالات»، بإجراءات تركيب نظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر لملّاك الفلل السكنية المسجلين لديها في الضمان الاجتماعي. وقد تم تركيب نظام «حصنتك» ما يقارب 10 آلاف فيلا، على أن يتم استكمال إجراءات تركيب الأجهزة في الفلل السكنية للمسجلين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى وزارة تنمية المجتمع خلال العامين المقبلين.

مبادرة

وأكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أن مبادرة تأمين منازل المواطنين المستفيدين، تأتي في سياق توجيهات الحكومة لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي الدولة، وتأكيد المسؤولية المشتركة بين كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي إطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة بالعمل على حماية الأرواح والممتلكات وفق أعلى المعايير .

وأضاف أن فريق عمل مشروع تركيب النظام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من وزارة تنمية المجتمع ووزارة الداخلية و«اتصالات»، يتابع تفاصيل الإنجاز بشكل دقيق مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة المعمول بها في الدولة، حيث يتم تأمين منازل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من خلال تركيب جهاز متابعة يختص بإرسال إنذارات الحرائق في كل فيلا، وكاشفات لاسلكية للحرارة والدخان والغاز وأول أكسيد الكربون، إلى جانب صفارات إنذار خارجية وداخلية، وسواها من المستلزمات التقنية .

حرص

وصرّح العميد محمد عبد الله النعيمي، رئيس اللجنة التنفيذية لنظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر بوزارة الداخلية: حريصون على تعزيز شراكاتنا، بما يعزز الوقاية والسلامة المجتمعية، ونعمل بهذا التعاون مع «وزارة تنمية المجتمع» لتزويد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بنظام حصنتك الذكي للإنذار المبكر من الحريق مجاناً، بما يسهم في ضمان الاستجابة السريعة.

إنجاز

وأفاد عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول لرئيس قطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»: «يسرنا الإعلان عن هذا الإنجاز المهم على ضوء شراكتنا مع وزارة تنمية المجتمع، لتزويد نظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر لعدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بوزارة تنمية المجتمع، بما يصبو إلى تعزيز سبل الحماية والوقاية للأفراد وممتلكاتهم . وتهدف «اتصالات» بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى الوصول لأعلى مستويات الأمن والسلامة..

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