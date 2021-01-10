18 مليون مسافر عبر منافذ دبي في 2020

المصدر: دبي ـ البيان

سجل عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي خلال العام الماضي، 17 مليوناً و889 ألفاً و183 مسافراً، من القادمين والمغادرين فيما وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية مليوناً و706 آلاف و619 مسافراً وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث أكدت أن هذه الأرقام تكشف عن خطة ذكية نفذتها الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره والإمارات كجزء من المنظومة العالمية، تمكنت من تجاوز الأزمة بحلول مبتكرة من أجل مكافحة «كوفيد 19» والتعايش معه.

جاهزية

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن ما تشهده مطارات دبي في زيادة في أعداد المسافرين منذ عودة الحركة الجوية في يوليو الماضي يؤكد جاهزية دبي لاستقبال مسافريها من أنحاء العالم ونجاحها بتحقيق مستويات نمو إيجابية، بما وفرته من تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في العالم بكل مسؤولية ودقة، وذلك بتعاون وثيق مع السلطات الصحية والهيئات الحكومية وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لجعل السفر آمناً، موضحاً أن زيادة أعداد المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية يعكس زيادة الثقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لتداعيات كورونا وانتشار السلالة الجديدة.

وأوضح أن إعادة تشغيل البوابات الذكية بمطار دبي الدولي لكافة المسافرين المغادرين في مبنى 3، جراء الأوضاع العالمية الراهنة، كانت خطوة مهمة وضرورية في تعزيز ثقة المسافرين بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، إذ تتميز هذه البوابات بسرعة الإجراءات وتجنب الانتظار والتواصل المباشر مع مأموري الجوازات، مما يجعلها الوسيلة الأكثر أماناً على المسافرين.

جهود

وأعرب اللواء المري عن تقديره للجهود العظيمة التي تبذلها الإمارات لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19» وضمان الحماية للجميع، حيث باشرت بإعطاء اللقاحات لـ«كوفيد 19» للمواطنين والمقيمين مجاناً ضمن خطة ممنهجة ليتسنى للجميع الحصول عليه بفترة زمنية قياسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز