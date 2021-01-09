2596 مشروعاً للشارقة الخيرية خارج الدولة خلال شهرين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ 2596 مشروعاً خيرياً خارج الدولة منذ استئناف عمل إدارة المشاريع الخارجية والكفالات وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام المنقضي، وجاءت هذه المشاريع بالتنسيق مع سفارات الدولة في البلدان المستفيدة وعبر مكاتب الجمعية وذلك في ضوء استكمال رسالة الجمعية وتنفيذ أهدافها وتوصيل أهدافها الخيرية والإنسانية.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات:تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، فقد قامت الجمعية مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي بالبدء في استئناف تنفيذ مشاريعها الخيرية وتم العمل على إنشاء وتنفيذ عدة مشاريع خيرية بتكلفة مالية قيمتها 21.2 مليون درهم وتضمنت بناء 214 مسجداً بتكلفة 13.1 مليون درهم، و22 فصلاً دراسياً بكلفة 1.5 مليون درهم، بجانب 12 محلاً وقفياً، و141 مشروعاً خيرياً إنتاجياً بمثابة فرصة عمل لأصحاب المهن الحرفية لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في توفير احتياجاتهم المعيشية بما يحقق الهدف الجوهري من عمل الجمعية والتي تتطلع إلى الارتقاء بالمستفيد وتمكينه من الاكتفاء الذاتي دون الحاجة لانتظار مساعدات المؤسسات الخيرية.

عمران

وتابع: أن المشاريع المنفذة شملت كذلك عدداً من المنشآت الحيوية التي تمثل عمراناً وتخدم سكان وأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، وتضمنت بناء بيوت للفقراء لتكون لهم مأوى وسكناً بما يحقق لهم الاستقرار، وإنشاء المجمعات الخيرية التي تمثل عمراناً للمنطقة خاصة أن الجمعية تقوم على تنفيذ مشاريعها في المناطق النائية التي تفتقر إلى المنشآت الهامة التي تحقق تطلعاتهم.

كما وقامت الجمعية كذلك بحفر 2197 بئراً متنوعة ما بين ارتوازية وسطحية وعميقة مع الاتجاه إلى تشييد الصهاريج الكبرى التي تخدم عدداً من القرى المجاورة وتعمل من خلال الطاقة الشمسية، بما يوفر لسكان تلك المناطق وفرة في مياه الشرب دون عناء البحث تحت أشعة الشمس الحارقة وبين فكي حيوانات النهر المفترسة.

مشاريع

وأوضح الزري أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاعا في حجم المشاريع المنفذة بما يخدم المستحقين في المناطق المستهدفة والدول عبر قارات العالم المختلفة، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين ساندوا الجمعية واستطعنا في فترة قصيرة جدا الوصول إلى تنفيذ تلك المشاريع التي ما كان لها أن تتم لولا عطاء أهل الخير.

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