مدني أم القيوين ينقل خدمات الدفاع المدني الى مركز خدمات المرور بالإمارة

المصدر: ​ أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أنه اعتبارا من اليوم سوف يتم نقل مركز خدمات الدفاع المدني بأم القيوين الى مركز خدمات المرور والترخيص في الامارة ، مبينا ان الخطوة تهدف الى دمج الخدمات مع خدمات المرور وذلك وفق استراتيجية التوجه الحكومي وتوجه وزارة الداخلية ، فتم نقل بعض عناصر الدفاع المدني الى خدمات المرور لتقديم الخدمة للجمهور ، علما بأن كافة الخدمات التي تقدمها ادارة الدفاع المدني تعد خدمات ذكية ، كما أن أبرز الخدمات خدمات الوقاية والسلامة .

تعزيز

وقال ان إدارة الدفاع المدني بأم القيوين اطلقت حملة "شتانا السنة وياكم غير " بالتعاون مع هيئة السياحة والآثار بأم القيوين مساء الجمعة في منطقة القرم السياحية وتهدف الى تعزيز الحماية والسلامة لأصحاب المخيمات الشتوية والكرفانات المتنقلة ومرتادي المناطق السياحية للوصول إلى مجتمع آمن من المخاطر ، حيث تم خلال الحملة توزيع 100 من طفايات الحريق اليدوية وبروشورات توعوية على صيغة باركورد يتم قراءته عن طريق الهواتف الذكية بثلاث لغات العربية والانجليزية والاردو على أصحاب المخيمات الشتوية والكرفانات المتنقلة ، منوها الى ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق او اندلاع الحريق ، كما يجب اشعالها خارج الخيم أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان الى الأعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة ، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها .

تدريب

واضاف بن حمضه أن ادارة الدفاع المدني اطلقت من قبل مبادرة تركيب طفايات حريق في ميناء الصيادين «الميدان»، وتدريب الصيادين المواطنين والبحارة على كيفية استخدام الطفايات، وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، حفاظاً على سلامة الجميع ، كما أن المبادرة تنفذ على 3 مراحل، الأولى تشمل تركيب 25 طفاية على مختلف مراسي القوارب واللنشات، والثانية تدريب البحارة على كيفية استخدامها، والطريقة الصحيحة لمكافحة النيران، والخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث الحريق، والمرحلة الثالثة مخصصة لتوعية الصيادين المواطنين، وتقديم الإرشادات والنصائح لهم .

مناشدة

وناشد المخيمين وكافة أصحاب المنازل والفلل بضرورة اقتناء مدفأة كهربائية من تلك التي تفصل تلقائيا عند سقوطها والتي يجب أن تستوفي معايير الجودة والسلامة ، اضافة الى عدم ترك السخانات تعمل لفترات طويلة ، او ترك أجهزة التكييف تعمل دون توقف وباستمرار ما يؤدي الى حدوث حرائق وخسائر في الارواح والممتلكات ، كما ناشد بضرورة عدم استخدام التمديدات الكهربائية الرديئة الصنع .

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