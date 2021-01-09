حميد النعيمي يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

ويأتي إصدار هذا المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2016 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وبناء على ما عرضه سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم المجلس في عضويته كلا من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس المجلس والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان والشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان.

كما يضم المجلس في عضويته سعادة عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وسعادة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وسعادة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة مدير عام دائرة المالية وسعادة مدير عام دائرة التنمية السياحية وسعادة مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وسعادة مدير عام هيئة النقل وسعادة مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان وسعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وسعادة مدير عام دائرة عجمان الرقمية .

ونص المرسوم على أن يستمر سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي في منصبه الحالي أميناً عاماً للمجلس التنفيذي

ويلغي المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2016 المشار إليه كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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