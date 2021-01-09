"2 تحت الصفر" .. أقل درجة حرارة سجلت اليوم في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات صباح هذا اليوم 2 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة ركنة بمدينة العين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلا وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة على البحر شمالا وتكون شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا، يضطرب أحيانا خاصة صباحا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:56 والثاني عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والثاني عند الساعة 03:05 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:36 والثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والثاني عند الساعة 00:50 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم :



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 12 70 20

دبــي 24 14 50 25

الشارقة 25 10 55 20

عجمان 24 14 70 25

أم القيوين 23 09 70 25

رأس الخيمة 22 12 60 30

الفجيرة 23 16 50 35

العين 22 13 45 20

ليوا 23 09 75 20

الرويس 23 13 75 20

السلع 22 14 80 25

دلما 24 19 70 35

طنب الكبرى 23 17 75 30

طنب الصغرى 23 17 75 30

أبو موسى 23 17 75 30

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