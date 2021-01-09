فايننشال تايمز: دبي "مدينة الاحتفالات" بامتياز ومقصد مشاهير العالم

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

سلط تقرير أخير الضوء على تفرد مدينة دبي في عيون العالم بشكل أكثر وضوحاً خلال أزمة جائحة كوفيد-19 العالمية، واصفاً إياها بمدينة الاحتفالات العالمية التي أصبحت مخرج نجاة ووجهة سياحية خليجية بامتياز يقصدها أشهر الوجوه حول العالم من ممثلين ولاعبي كرة قدم ومؤثرين وغيرهم الكثير، وذلك في الوقت الذي تغلق فيه أوروبا أبوابها بسبب إجراءات الإغلاق الكلي عن الأزمة الصحية للفيروس المستجد.

ولفت التقرير المطول بتوقيع موقع الأعمال الدولي المتخصص "فايننشال تايمز" إلى أن نجوم كرة القدم وشخصيات أخرى ذاع صيتها على شاشات التلفزيون، بدءاً بكريستيانو رونالدو ووصولاً إلى مايا جاما، كانوا من بين أولئك الذين استمتعوا بفترة العطلات في دبي، لينجزوا أعمالهم ويستمتعوا في الوقت ذاته في هذه الوجهة الخليجية «الساخنة»، بفضل الإجراءات الاحترازية الموجودة وسياستها الخاصة في ظل "كوفيد-19"، في حين تعايش أوروبا إجراءات الإغلاق الصارمة.

وأصبحت دبي أكثر مدن العالم انفتاحاً، إذ تدفق إليها السياح الأوروبيون، من بريطانيا وروسيا وفرنسا، مطلع عام 2021، حيث تمكنوا من الاستمتاع بالمطاعم ومختلف المناطق الترفيهية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكدت "فايننشال تايمز" أنه بعد إجراءات الإغلاق في دولة الإمارات، بدأت دبي بفتح اقتصادها تدريجياً في مايو، ومع إطلاق الدولة لبرنامج التطعيم السريع، صاحب ذلك زيادة ملحوظة في وتيرة الحجوزات في فنادق دبي وازاه انتعاش في سوق العقارات.

"لقد أزالت دبي التحديات ليراها الناس مكاناً آمناً نسبياً، لذلك هم مستعدون للسفر"، هذا ما فسّره سايمون كاسون، رئيس عمليات الفنادق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة "فورسيزون"، مشيراً إلى وجود عدد قليل من الفنادق في العالم اليوم تتمتع بمستويات الطلب التي يتمتع بها سلسلة فنادق فورسيزون بإمارة دبي.

وقال كاسون إن معدلات الإشغال في فندقيهم بدبي قد ازدادت منذ شهر نوفمبر الماضي، لتصل في أحدها إلى أكثر من 90%.

وبلغت معدلات الاشغال بدبي خلال الأسبوع الأول من ديسمبر نحو 66%، وفقاً لمزود البيانات STR.

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