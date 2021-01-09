أبوظبي تُفعل نظام " درب " للتعرفة المروية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم تفعيل نظام " درب " للتعرفة المرورية في الإماراة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي فعّل نظام "درب" للتعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور الأربعة المؤدية إلى مدينة أبوظبي خلال أوقات الذروة من 7-9 صباحاً ومن 5-7 مساء، بواقع 4 دراهم لكل عبور.

يأتي ذلك لتعزيز انسيابية حركة الطرق وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة. للتسجيل في "درب" وإنشاء الحسابات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: http://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب".

ويعد نظام "درب" للتعرفة المرورية في أبوظبي أحد السياسات التوجيهية لمنظومة النقل الهادفة إلى تخفيف حدة الازدحام المروري في إمارة أبوظبي وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والبديل.

ويعمل النظام من السبت إلى الخميس باستثناء أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة،على فترتين :

الفترة الصباحية: 7:00 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا

الفترة المسائية: 5:00 مساءً وحتى 7 مساءً

وتبلغ قيمة التعرفة 4 دراهم للعبور الواحد، وبحد أقصى لا يتعدى 16 درهمًا لمركبات الأفراد، وتبلغ قيمة السقف الشهري للرسوم لمركبات الأفراد:

200 درهمًا للمركبة الأولى

150 درهمًا للمركبة الثانية

100 درهم لكل مركبة إضافية

ويطبق الحد الأقصى للسقف اليومي والشهري على مركبات الأفراد فقط، ولا تطبق على مركبات الشركات.

وتبلغ رسوم التسجيل في النظام: 100 درهم 50 «درهمًا منها رصيد في حساب المستخدم»

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