82.1 عاما متوسط أعمار سكان دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة سلوى السويدي، استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة في دبي، عن أن المتوسط العمري لسكان دبي ارتفع إلى 82.1 عاماً مقارنة بـ 79.9 عاماً، في السنوات القليلة الماضية، مؤكدة على أن طب المسنين في الإمارات يؤمن بإضافة الحياة إلى السنوات، وليس السنوات إلى الحياة.

وأوضحت أن الإمارات دولة شابة ونسبة كبار المواطنين فيها ليست مرتفعة، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن نسبة الفئة العمرية لمن هم فوق الستين لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد المواطنين.

وأشارت السويدي إلى أن وزارة تنمية المجتمع تتوقع ارتفاع نسبة كبار المواطنين في الإمارات إلى 11% بحلول العام 2032، وإلى 29% في العام 2050، داعية إلى إنشاء مراكز رعاية نهارية ونوادٍ اجتماعية في إمارات الدولة كافة لأهميتها في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والأهم المساعدة على إدماجهم في مجتمعاتهم والاستفادة من خبراتهم.

وحول الأمراض التي تصيب كبار السن أو ما يعرف بمرحلة الشيخوخة، أوضحت أن نسبة الإصابة بأمراض خرف الشيخوخة تقارب 52% من المرضى المقيمين بالمركز وهي أكثر انتشاراً من مرض الرعاش، مشيرة إلى أن مرض الزهايمر يعد الأكثر انتشاراً تليه اضطرابات المزاج (الاكتئاب) ومرض الرعاش وسلس البول وحوادث السقوط والكسور، وهشاشة العظام، وحالات الهذيان، وضعف السمع والإبصار، إضافة للأمراض المزمنة غير المعدية كضغط الدم والسكري وارتفاع معدلات الدهون بالدم وأمراض القلب والكلى.

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