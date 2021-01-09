الإمارات تعيد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الإمارات أنها ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، وأنها ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، حيث تم توجيه الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات، التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 9 يناير الجاري.

وقال خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اعتباراً من اليوم. وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.

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