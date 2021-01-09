890 مشاركاً استفادوا من مخيم شرطة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثّلة بإدارة الشرطة المجتمعية بمشاركة دائرة شؤون الضواحي والقرى، المخيم الشتوي تحت عنوان (صحتك وسلامتك في بيتك)، استفاد منه 890 مشاركاً عبر خاصية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 27 ديسمبر حتى أول من أمس، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجائحة «كوفيد 19»، حفاظاً على السلامة العامة لأفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

وأكد المقدم حمد بن قصمول مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة بشرطة الشارقة أن المخيم تناول العديد من ورش العمل التفاعلية في مجال الصحة البدنية، والتغذية الصحية، ووسائل اتخاذ التدابير الاحترازية من خلال الإسعافات الأولية، وشملت ورش العمل في مجملها تقديم باقة من النصائح والإرشادات المفيدة، والتي تتطلب تنمية الخبرة الذاتية للفرد باتباع أفضل الممارسات للتركيز على سلوكيات ومنهجيات تكفل عملية التوازن بين أبعاد جودة الحياة، والتي منها كفاءة البيئة الصحية الخاصة والمحيطة بالفرد وكيفية تفاعله معها، للحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص باستمرار على المشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تتناسب مع مختلف فصول السنة من خلال الأنشطة والبرامج التفاعلية المميزة الهادفة بأساليب متطورة لتشكل مزيجاً ما بين التوعية والترفية والتي تسهم بدورها في تحقيق الترابط المجتمعي، ونشر التوعية لتعزيز الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع.

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