150000 كمامة وزعتها «خليفة الإنسانية» على العمال

المصدر: دبي - البيان

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 150000 كمامة وأكثر من 16 ألف سترة للعمالة في المناطق الصناعية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، في إطار دعم الجهود المستمرة المبذولة للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، وتحقيق تكامل أدوار الجهات المعنية.

وأطلقت المؤسسة خلال العام الماضي مبادرات متنوعة منها توزيع أجهزة كمبيوتر «حاسب آلي محمول» للطلبة بقيمة 3 ملايين درهم، بالتعاون والتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، مع تفعيل مبادرة «التعليم عن بُعد»، التي أطلقتها المؤسسات التعليمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ والأزمات.

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