طقس اليوم غائم جزئياً وبارد ليلاً

المصدر: أبوظبي ـ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وبارداً ليلاً وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة على البحر شمالاً وتكون شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/ س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً، يضطرب أحياناً خاصة صباحاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:56 والثاني عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والثاني عند الساعة 03:05.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:36 والثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والثاني عند الساعة 00:50.

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