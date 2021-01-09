"مدني دبي" يعرف بمهام رجال الإطفاء

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إدارة الاتصال الحكومي قسم الخدمة المجتمعية فعالية الإطفائي الصغير في لاست إكزت الخوانيج، واشتملت على العديد من الفقرات التعليمية والترفيهية، والتي تفاعل معها الإطفائيون الصغار، في الإرشادات والمسابقات بالحماس في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوقاية والسلامة للفوز بالجوائز والهدايا.

كما تعرف الصغار على طبيعة عمل رجال الإطفاء والإنقاذ، وخطورة مهامهم الميدانية التي ينفذونها، ومضامين الغايات النبيلة التي يضحون من أجلها لحماية الأرواح والممتلكات، مع عروض تفاعلية حول إرشادات السلامة من الحريق والخطوات العملية للتعامل في مختلف الحالات وطرق استخدام أدوات الإطفاء المنزلية.

وأكد الرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الفعالية تأتي ضمن استراتيجيته المجتمعية لترسيخ التوعية للسلامة والوقاية من الحرائق، كثقافة سائدة وسلوك متبع بين كافة فئات المجتمع، ليتسنى لهم الإحاطة ببرامج التثقيف والتوعية للتعامل الإيجابي مع مختلف حالات الحوادث لضمان سلامتهم.

وأشار إلى أن الأطفال يمثلون الركيزة الأساسية للمجتمعات، ونوليهم الأهمية القصوى للحماية من المخاطر في استراتيجيتنا الوقائية وتعزيز إجراءات السلامة لهم في المدارس والواجهات السياحية ومراكز التسوق ومختلف المواقع، عبر الفعاليات المتنوعة من محاضرات توعوية ورسومات وملصقات.

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