شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي، بثلاث لغات، من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنباً للاختناق واندلاع الحريق.

وأكدت ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها، تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق لا سمح الله.

ونصحت بإشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى، مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.

وناشدت الجمهور التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة، لتجنب أي حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة التي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

ودعت إلى التأكد من سلامة وتحمُّل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من المدفأة أو حولها لتجنُّب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور.

ونبهت إلى ضرورة إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة.

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