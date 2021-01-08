طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة إلى أن الطقس سيكون اليوم "الجمعة" رطبا على المناطق الداخلية صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على البحر والجزر غربا وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا يصبح متوسط الموج تدريجيا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس يوم " السبت " سيكون صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلا وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة على البحر شمالا، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا صباحا في الخليج العربي شمالا وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الأحد " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وباردا ليلا وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا شمالا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس "الاثنين" فسيكون رطبا على المناطق الداخلية صباحا غربا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة على البحر والجزر وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل الغربية، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط تدريجيا ليلا غربا على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج قد يضطرب آخر الليل غربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم "الثلاثاء" طقسا رطبا على المناطق الداخلية صباحا غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة غربا، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة تنشط أحيانا خاصة على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا غربا ومتوسط الموج شمالا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسطة في بحر عمان.

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