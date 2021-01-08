تعاون بين الإمارات وإسرائيل في مجال البيئة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أن الإمارات وإسرائيل من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويمكنهما إيجاد حلول فعالة لبعض المشكلات البيئية الأكثر إلحاحاً ليس فقط في البلدين، ولكن في المنطقة أيضاً.

جاء ذلك خلال مشاركتها افتراضياً في الدورة الـ 19 من مؤتمر البيئة 2050 الحدث البيئي الأكثر شهرة في إسرائيل، وتضمن عروضاً تقديمية لوزراء وصناع سياسات وعدد من الخبراء والمختصين البيئيين والمسؤولين التنفيذيين من القطاعات الصناعية الرئيسية. وأشارت الظاهري إلى أهمية التعاون وبناء الشراكات في تبادل المعرفة والخبرة الضرورية لتحقيق التقدم البيئي.

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