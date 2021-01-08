تدشين المرحلة الثانية من سكك «قطار الاتحاد»

المصدر: (الظفرة - وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة لا سيما في قطاعي النقل والمواصلات وبما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه أعمال مد قضبان السكك الحديدية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية خلال الحفل الذي أقامته شركة الاتحاد للقطارات في مدينة الرويس بمنطقة الظفرة.

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