حاكم الشارقة يطّلع على مرافق منتزهي كشيشة وشغرافة

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، منتزهي كشيشة وشغرافة، الواقعين في منطقة الرحمانية بالشارقة.

واستمع سموه إلى شرح من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، حول مرافق المشاريع، وما تحويه من خدمات تعليمية وترفيهية واجتماعية ورياضية تخدم أهالي المنطقة.

واستهل سموه زيارته، بتفقد مشروع منتزه كشيشة للعائلات، مطلعاً على مرافق المشروع التي تضم: المنتدى الثقافي والمنتدى الاجتماعي وملاعب خارجية، ومنطقة أجهزة اللياقة البدنية الخارجية، وبحيرة ومضمار للجري، ومناطق للألعاب والتزلج اللوحي، ومسرح للأطفال، وتم تخصيص 55 جلسة خارجية للزوار ومرتادي الحديقة.

كما تفضل سموه بزيارة منتزه شغرافة، التي تم تخصيصها للسيدات، متفقداً ما تضمه من مرافق وأقسام، وتضم الحديقة 41 جلسة خارجية و3 ملاعب، ومنتدى اجتماعي وثقافي ومناطق للألعاب، ومسرح ومضمار للجري، ومناطق لأجهزة اللياقة البدنية.

وأبدى صاحب السمو حاكم الشارقة، عدداً من الملاحظات، موجهاً القائمين على المشاريع، بإجراء عدد من التعديلات والتجهيزات، ذلك لتوفير المزيد من الراحة للزوار.

وبلغت مساحة كل من منتزهي كشيشة وشغرافة، 147 ألفاً و700 متر مربع، بأربعة مداخل، وتم رفد كل من منها بالعديد من الأشجار البيئة المحلية، التي أضافت جماليات على روعة المكان. وفي إطار سعي دائرة الأشغال العامة في توفير أفضل التسهيلات والخدمات تم رصف 416 موقفاً لكل حديقة.

رافق سموه خلال الزيارة، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز