تعاون بين «إسعاف دبي» وجهاز الرقابة المالية

المصدر: (دبي- البيان)

زار عبدالرحمن الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لبحث سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ورحب خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالزيارة، مشيداً بعمل جهاز الرقابة المالية والمجهودات، التي يقدمها في سبيل تحقيق أهداف حكومة دبي في ضوء استراتيجيتها ورؤية دبي 2021.

وقال الدراي: إن التنسيق مع كل الشركاء هدفه توفير المعلومات وتحقيق الأهداف المشتركة بطريقة إبداعية ومستدامة.

وبدأت الزيارة بمشاهدة عرض وثائقي لنشأة ورؤية ورسالة المؤسسة وأبرز الإحصاءات والخطط المستقبلية والخدمات، التي تقدمها للمجتمع، والتي تزيد على 27 خدمة متخصصة، إضافة إلى الخدمات الذكية، تم بعدها مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن خلال جولة تعريفية في مرافق المؤسسة تعرف الضيف إلى غرفة الإرسال الطبي غير الطارئ، والتي تقوم بتنظيم عملية نقل الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مشاهدة المركبات الإسعافية المتنوعة والمتطورة خصوصاً الكهربائية صديقة البيئة ووحدات الدعم الميداني وحافلات الأزمات والكوارث ووحدات مكافحة العدوى وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وأصحاب الأوزان الثقيلة وغيرها.

حضر اللقاء مشعل جلفار مدير إدارة العمليات، والدكتور عمر السقاف مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر بالإنابة وسعيدة بطي مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية بالإنابة، وخالد عبيدات مدير مكتب الشؤون القانونية، وخالد الملا مدير مكتب التدقيق الداخلي والدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي.

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