«المكتب الإعلامي» يوثّق أنشطة حاكم الفجيرة في 2020

المصدر: الفجيرة - وام

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيديو توثيقياً يستعرض فيه أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مدار العام 2020.

ويوثق الفيديو أهم الفعاليات التي شارك فيها سموه، إلى جانب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومن ضمنها حضور الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم في جزيرة الجبيل ــ منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي، تحت شعار «غرس الاتحاد».

جولات

ويستعرض الفيديو أيضاً الجولات التفقدية لصاحب السمو حاكم الفجيرة على عدد من المشاريع التنموية في الإمارة وأبرزها تفقد ميناء دبا الفجيرة والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية في الميناء، إضافة إلى زيارة سموه ميناء التزود وخدمات السفن الجديد في الفجيرة، كما اطلع سموه على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد في منطقة الرأس في دبا الفجيرة.

ويعرض الفيديو حضور سموه مراسم رفع علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر سموه في الرميلة، كما يوثق جولات صاحب السمو حاكم الفجيرة الاطلاعية على كافة مناطق الإمارة، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات الخاصة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة.

واختتم الفيديو برسالة صاحب السمو حاكم الفجيرة التي وجهها للممرضين في الإمارة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، وشكر الطاقم الطبي وطاقم الممرضين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها كخط دفاع أول ضد الجائحة العالمية وباء «كوفيد 19».

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