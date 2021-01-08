بلدية الشارقة تطلق خدمات اعتماد المخططات الهندسية

المصدر: (الشارقة - وام)

أطلقت بلدية مدينة الشارقة خدمة اعتماد المخططات الهندسية رقمياً عبر موقعها الإلكتروني بعد إنجاز كافة متطلبات الخدمة وأتمتة كافة العمليات المتعلقة بها، وذلك استمراراً لجهودها في تحويل كافة خدماتها إلى رقمية بهدف اختصار الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، حرص البلدية على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق الاستدامة فيها وتبسيط الإجراءات، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي أطلقتها البلدية أخيراً، مشيراً إلى توفير خدماتها بصورة سهلة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة دون الحاجة لمراجعة أي من أقسام البلدية.

وتتيح هذه الخدمة لمكاتب الاستشارات الهندسية إمكانية التقديم على طلبها للمشاريع الجديدة ومشاريع التعديلات ومشاريع الإضافة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة كما توفر الجهد والمال والوقت على المتعاملين والعاملين على النظام.

وأكد المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني اختصار خطوات إنجاز المعاملة وتوفير العديد من الخصائص في هذه الخدمة من خلال النظام كمتابعة الطلب والتعديل والتحديث على الطلب واستلام ملاحظات اللجنة الهندسية على المخططات واستلام المخططات المعتمدة وشهادة اعتماد المخططات، كما تمتاز الخدمة بالسماح لمكاتب الاستشارات باحتساب رسوم البناء للمشاريع الجديدة وسدادها مباشرة طبقاً لمساحة البناء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز