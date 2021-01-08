مسؤولون في دبي يتلقون لقاح «فايزر- بايونتيك»

المصدر: (دبي - البيان)

تلقى مسؤولون في دبي أمس الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» ضمن حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي ضد جائحة «كورونا» وتوفر خلالها التطعيم للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وحصل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ويونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي وعبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك».

وتأتي حملة التطعيم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي، أخيراً، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، لتكلل الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة ضمن خط الدفاع الأول على مدار الأشهر الماضية للتصدي لجائحة «كوفيد-19».

وأكدت الهيئة أن تلقي اللقاح لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الوقائية، مشددة على ضرورة مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات الكبيرة واستخدام الكمامات شرطاً أساسياً لضمان أعلى مستويات السلامة خلال المرحلة المقبلة.

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