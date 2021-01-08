مركز جديد للتطعيم بلقاح كوفيد 19 في عجمان

المصدر: (عجمان- البيان)

أعلنت منطقة عجمان الطبية عن افتتاح مركز جديد لإعطاء لقاح كوفيد 19 في عجمان، بمقر الجمعية الهندية في الجرف الصناعية بالقرب من السوق الصيني، حيث يستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ويوم الجمعة من الثالثة بعد الظهر إلى التاسعة مساء.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية إن التوسع في أعداد المراكز والأماكن التي تقوم بإعطاء لقاح كوفيد 19 يأتي ضمن أهداف وخطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح للنسبة المحددة من قبل الدولة لأفراد المجتمع، بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض.

وذكر أن إدارة الرعاية الصحية الأولية قامت بتدريب كافة الطواقم الطبية والتمريضية المختصة على كيفية إعطاء اللقاح ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في المراكز الصحية، موضحاً أن هناك برنامجاً متكاملاً من قبل المراكز الصحية التي تقوم بإعطاء اللقاح لمتابعة الأشخاص الذين أخذوا اللقاح بهدف الوقوف على أوضاعهم الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة عالمياً.

وأشار إلى أن منطقة عجمان الطبية وضعت خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح وذلك بتوفيره في 6 مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق عجمان وهي: مركز الحميدية الصحي، ومركز مشيرف الصحي، ومركز المنامة الصحي، ومركز مزيرع الصحي، والبيت متوحد، إضافة إلى مركز الجمعية الهندية الذي تم افتتاحه مؤخراً، ويمكن للراغبين في أخذ اللقاح التواصل مع تلك المراكز لأخذ المواعيد المسبقة.

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