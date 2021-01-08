5 تعميمات لسحب منتجات طبية

المصدر: (دبي - البيان)

سحبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منتجات طبية، لعدم مطابقتها للمواصفات، وخاطبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية في القطاع الخاص، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأصدرت الوزارة 5 تعميمات بشأن سحب تشغيلات محددة من منتجات طبيبة مختلفة، قامت بعض الشركات المصنعة لها بالسحب الطوعي لها، لعدم مطابقة المواصفات المعتمدة، وأخرى بعد اكتشاف شوائب بها.

وأبلغت الوزارة جميع المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، بسحب المنتج الطبي Salonpas Patch 2’S، نتيجة قيام الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لعدد من التشغيلات، وذلك بسبب عدم المطابقة للمواصفات المعتمدة، حيث انخفضت كمية مادة ميثيل ساليسيلات بعد 12 شهراً من تاريخ الإنتاج، ولا يوجد خطر صحي بسبب هذه المسألة، وليس هناك أي تقارير عن حدوث أعراض جانبية ناتجة عن هذه المشكلة.

وأوصت الوزارة بسحب التشغيلات المتضررة من المنتج من القطاعين الصحي العام والخاص.

وفي تعميم آخر، أعلنت وزارة الصحة، عن سحب المنتج الطبي Milrinone Lactate Injection 1mg/ml10ml، لوجود خلل في جودة التشغيلة رقم 1419020، وشوائب في المنتج، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبين عدم مطابقة التشغيلة المذكورة للموصفات.

وأبلغت الوزارة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب عدد من التشغيلات من المنتج AMS 700TM with MS PumpTM، بسبب السحب الطوعي للمنتج الطبي من قبل الشركة المصنعة للأجهزة، وذلك بعد استلام الكثير من الشكاوى، بخصوص التنشيط الأولي للجهاز، حيث يواجه المريض والطبيب صعوبة في تنشيط المضخة، حتى بعد التدريب الشامل للمرضى على كيفية تشغيل الجهاز، وأوضحت الوزارة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة.

ووجهت وزارة الصحة أيضاً، بسحب منتج واحد من Dextin 4mg/ml injection، بسبب خلل في جودة التشغيلة MV2D35ا، تمثلت في وجود شوائب سوداء في المنتج ورداءة التصنيع، لافتة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلة المذكورة للمنتج في حال توفرها.

وأصدرت وزارة الصحة تعميماً آخر، بسحب طوعي من الشركة المنتجة لجميع التشغيلات من المستحضر الصيدلاني ZERBAXA، والذي يستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الميكروبات، حيث أظهرت نتائج الاختبار الروتينية حول تعقيم المنتج بعد التصنيع، لعدد من التشغيلات، عدم استيفاء المنتج للمواصفات المطلوبة.

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