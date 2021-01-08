تكريم ٦٩ متقاعداً من شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي حفل تكريم 69 موظفاً متقاعداً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ممن أمضوا سنوات طويلة في خدمة القوة وساهموا في تطوير منظومة العمل الشرطي في الإمارة، وذلك بحضور مساعدي القائد العام ومدراء الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والموظفين.

وثمّن معالي الفريق المري، خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية في نادي الضباط ضمن مبادرة أطلقت عليها اسم «تكريم منجزين في شرطة دبي»، الدور الكبير للموظفين المتقاعدين على مدى سنوات عمرهم الطويلة التي أدوها في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان في دبي، والعمل على إسعاد المجتمع، مؤكداً أن جهودهم الاستثنائية ساهمت في تحقيق شرطة دبي العديد من الإنجازات.

وأثنى معالي الفريق المري على إخلاص وتفاني الموظفين المتقاعدين في خدمة الوطن، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى واستراتيجيات شرطة دبي والارتقاء بخدماتها في مختلف المجالات التي عملوا بها.

وخلال الحفل، ألقى الرائد متقاعد ناجي صالح علي، كلمة المتقاعدين، والتي قال فيها:«يشرفني باسم زملائي المتقاعدين، أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، هذه المؤسسة الأمنية العريقة التي عملنا فيها بكل جد واقتدار وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي، والعمل على تعزيز الأمن والأمان فيه وإسعاد كافة أفراد مجتمعنا تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة».

ثقة

وأضاف:«سنوات مضت تشرفنا فيها بالثقة الغالية التي أولتها شرطة دبي لنا لنكون إلى جانب كافة زملائنا ممن عملنا معهم في الميادين وخلف المكاتب خير ممثل لمؤسستنا، وهو ما انعكس على ثقة المجتمع بشرطة دبي، والتي توجت مؤخراً بالحصول على نسبة 98% في ثقة الناس بمراكز الشرطة المحيطة بهم وذلك في آخر استطلاع للرأي صادر عن هيئة تنمية المجتمع ومركز دبي للإحصاء».

وتابع:«اليوم ونحن نُنهي سنوات عمل طويلة في خدمة الوطن ونبدأ مرحلة جديدة من حياتنا، نشعر بالفخر والاعتزاز الكبيرين لارتدائنا البزة العسكرية لشرطة دبي وحمل هويتها المؤسسية التي وصلت إلى العالمية، عملنا بكل جد في مختلف المجالات الشرطية التي أثرت خبراتنا وقدراتنا، تعلمنا الكثير، ونقلنا خبراتنا إلى زملائنا، وحققنا كفريق عمل واحد إنجازات نوعية، ووصلنا إلى منصات التتويج، وحصلنا على العديد من الجوائز والأوسمة وهو ما أسعدنا وكان شرف لنا للمثابرة والعطاء على مدى السنوات الماضية».

شكر

وتقدم الرائد متقاعد ناجي صالح علي في ختام كلمته بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لما قدماه من دعم لامحدود خلال سنوات عمل المتقاعدين، ولحرصهما الشديد على بذل كافة الجهود من أجل توفير بيئة عمل مثالية كان له الأثر البالغ في الإبداع في العمل وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية، مقدماً في الوقت ذاته الشكر إلى مساعدي القائد العام في جميع القطاعات على مساهمتهم في تحقيق روح الفريق الواحد في العمل المؤسسي.

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