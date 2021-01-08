60 % انخفاض أسعار الأسماك في عجمان

المصدر: (عجمان- أسامة أحمد)

شهد سوق الأسماك في عجمان، مطلع الأسبوع الماضي، تدفق الصيد الوفير من الأسماك، وزيادة عدد قوارب الصيد الواردة إلى السوق، خلال فترتي الصباح والمساء، إضافة إلى زيادة كميات الأسماك المستوردة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك بنسبة تصل لـ 60 %، وأرجع العاملون في سوق عجمان، الأمر، إلى تحسّن حالة الطقس، وعدم اضطراب البحر، مع انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت إدارة السوق، استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة «كورونا» للعاملين والمستهلكين، وتم عزل سوق الخضراوات، الذي يقع في نفس مقر سوق الأسماك، وتم تركيب أجهزة تكييف جديدة في محلات الخضراوات، وتركيب عازل عن بقية السوق، وتحديد مدخل خاص لمحلات بيع الخضراوات.

وأكد علي يوسف مدير سوق الأسماك في عجمان، استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لكافة العاملين في السوق، من عمال وتجار، من خلال قياس درجة الحرارة، ولبس الكمامة، وتطبيق التباعد خلال العمل، مشيراً إلى أن السوق يعمل على فترتين يومياً، وبيّن أنه تم يوم أمس استقبال 40 قارباً للصيادين بأنواع الأسماك المختلفة، الأمر الذي ساهم في عملية خفض الأسعار، لافتاً إلى أن السوق شهد انخفاضاً بنسبة 60 % لجميع أنواع الأسماك، كما كان هناك إقبال كبير من المستهلكين، نتيجة لوفرة المعروض من أنواع الأسماك المختلفة.

وذكر أنه منذ بداية موسم الصيد بالشباك في منتصف ديسمبر الماضي، ساهم الأمر في عودة الصيادين محملين بكميات كبيرة من الأسماك، الأمر الذي جعل كميات الأسماك الواردة إلى السوق كبيرة.

وكشف عن عزل سوق الخضراوات عن بقية السوق، بحيث تم تركيب حواجز، وإغلاق تام، وتركيب أجهزة تكييف، وتخصيص مدخل خاص لمحلات بيع الخضراوات، والتي يبلغ عددها 25 محلاً داخل سوق الأسماك، كما يتم قياس درجات الحرارة للعاملين في السوق والمستهلكين، من خلال كاميرات حرارية وضعت عند المدخل المخصص، بهدف تعزيز الصحة العامة، وحماية صحة وسلامة الجميع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة «كورونا».

وأكد إحكام الرقابة الصحية على السوق، والتأكد من سلامة جميع الأسماك قبل طرحها للمستهلكين، حيث يوجد مراقبون يعملون خلال فترتي الصباح والمساء، من أجل حماية المستهلكين.

وأكد أشرف أبوشويكة تاجر أسماك، أنه مع بداية موسم الشتاء، تزداد كميات السمك في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن سعر الكيلو البلطي يبلغ 10 دراهم.

ومن جانبه، أوضح فيصل عبد الله تاجر أسماك، أن سعر الكيلو الشعري يبلغ 20 درهماً، والهامور 35 درهماً، والصافي 25 درهماً، والكنعد 35 درهماً، لافتاً إلى أن الأسعار منذ بداية الأسبوع الماضي، مستقرة، مع تفاوت قليل في بعض الأحيان.

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