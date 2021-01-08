«طرق دبي» تنظم ورشة ميدانية توعوية لسائقي العبرات

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة توعوية لسائقي وسائل النقل البحري، في محطتي السبخة وبني ياس، تم خلالها تعريفهم بكيفية تجنُّب أهم المخالفات التي قد يتعرضون لها، وأهمية تقيدهم بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا».

وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن الورشة أخذت طابعاً ميدانياً، حيث تم تنظيمها في محطتي السبخة وبني ياس للنقل البحري، وذلك كي يستفيد سائقو العبرات البالغ عددهم 35 سائقاً بشكل عملي من نتائج الورشة، حيث تم توعيتهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس «كورونا»، وكذلك تعريفهم بأهم المخالفات التي قد يقعون فيها أثناء تأديتهم مهامهم.

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