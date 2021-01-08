حملات تفتيشية مكثفة على حدائق عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

نفذت إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حملات مكثفة في كافة حدائق الإمارة، والمرافق العامة، للتأكد من التزام مرتادي الحدائق بالتعليمات واللوائح الصادرة.

وقال أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة «إن الإدارة أعدت خطة واضحة وشاملة للعام الحالي 2021».

وأكد أن الدائرة رصدت خلال الفترة الماضية، عدداً من الحالات المخالفة، والتي تتضمن إتلاف وتكسير الأدوات الصحية والأسوار الخارجية، والألعاب والمقاعد والمظلات، إضافة إلى مخلفات الزوار، كإلقاء المخالفات في الأماكن العامة، وإتلاف المسطحات الخضراء، والتي تتطلب استبدالها أو صيانتها، إلى جانب ظاهرة الكتابة على الجدران في المنتزهات، ما يؤدي إلى تشوه المنظر العام.

وبيّن المهيري أن الدائرة تحظر استخدام الشيشة في جميع المرافق والحدائق العامة، والتي تؤثر بشكل كبير وسلبي في الصحة بشكل عام، وفي الأطفال بشكل خاص، داعيةً للتعاون معها، والالتزام بكافة التوجيهات والإرشادات، للمحافظة على الوجه الحضاري للإمارة، والارتقاء بها، لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي يتمتع سكانها وزوارها بأجواء نقية وآمنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز