تقنيات حديثة لضمان جودة تربية النحل في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان )

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة حديقة عسل حتا التابعة لـ«ANHB Group»، وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية، التي ينفذها معاليه وفريق عمل الوزارة، للوقوف على أهم التحديات التي تواجهها القطاعات، التي تشرف عليها الوزارة وبالأخص قطاعات الإنتاج الغذائي، والعمل على تطبيق حلول مبتكرة لها، بما يضمن تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق أمن واستدامة الغذاء.

ورافق معاليه خلال الزيارة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والمهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي.

ونقاش معاليه مع الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة ANHB Group، أهم التحديات التي يواجهها مجال تربية نحل العسل، ومتطلبات زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسيته المحلية والعالمية.

واطلع معاليه على التقنيات الحديثة المطبقة في الحديقة، لضمان جودة وكفاءة عمليات تربية النحل وإنتاج العسل وفق أعلى المعايير العالمية.

وتعد شركة ANHB من أكبر منتجي عسل النحل في الدولة بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 طن موسمياً، وأنتجت الشركة ما يزيد على 140 طناً من العسل خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وتمتلك ما يزيد على 8 آلاف خلية نحل، وتعمل الشركة في 6 أسواق في المنطقة العربية تشمل: «دولة الإمارات الع ربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان، ومصر، والسودان».

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وقدرات القطاع الزراعي بما يشمله من إنتاج نباتي وحيواني على تطبيق منظومة، تشمل إقرار التشريعات وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، بما يشمله من مجالات عدة، ومنها تربية نحل العسل.

مواصفات

وتشمل جهود الوزارة في هذا المجال إقرار التشريعات الخاصة باستيراد وتداول نحل العسل ومنتجاته، والتي تحدد سلالات النحل المسموح باستيرادها والأخرى المحظورة ومواصفات النحل المستورد، وإطلاق خدمات إلكترونية «مجانية» متخصصة لاعتماد الأغذية والمكملات الغذائية لنحل العسل، ويجري العمل حالياً على تطوير هذه الخدمات لإطلاق منصة لخدمات قطاع تربية النحل والعاملين به.

وبهدف دعم وتنمية قطاع تربية نحل العسل في الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاطلاع والاستفادة من التجارب العملية الناجحة، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة ANHB المتخصصة في قطاع تربية النحل ومستلزماته.

برامج

وعملت الوزارة ضمن تطويرها لقطاع الإرشاد الزراعي وزيادة حركة الزيارات الإرشادية الميدانية على تنفيذ برامج إرشاد وتدريب متخصصة للنحالين، بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص، كما أصدرت الوزارة دليلاً شاملاً ومتخصصاً في تربية نحل العسل، ليشكل مرجعاً إرشادياً متكاملاً لهذا المجال.

وضمن جهودها لتسويق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع العديد من منافذ البيع – التابعة للقطاع الخاص – لتسويق الإنتاج المحلي من نحل العسل، كما تعمل على تسويقه والتعريف به ضمن الفعاليات المهمة، التي تقام على مستوى الدولة مثل معرض الابتكارات الزراعية الذي يقام في أبوظبي، وضمن فعاليات أسواق المزارعين.

وتركز الوزارة بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة محلياً واتحادياً من شركائها الاستراتيجيين على التوسع في عدد وحجم المحميات الطبيعية والرقعة الخضراء في الدولة، بما يسهم بدوره في توفير مساحات رعي أوسع لنحل العسل.

90 %

وجدير بالذكر أن الوزارة تولي مجال تربية نحل العسل أولوية واهتماماً خاصاً، نظراً لما يلعبه النحل من دور حيوي واستراتيجي في تلقيح نباتات المحاصيل الغذائية، فبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه من بين 100 نوع من المحاصيل المسؤولة تم توفير 90% من الغذاء عالمياً، ويعتمد 71 نوعاً تقريباً على تلقيح النحل.

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