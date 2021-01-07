20 % خصم لحاملي «إسعاد» لدى جامعة «هيريوت وات» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي في مقرها بالإدارة العامة للتدريب، مذكرة تعاون مع جامعة «هيريوت وات» البريطانية بدبي بشأن انضمام الجامعة إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الذي يقدم خصومات وعروضاً متنوعة لحاملي البطاقة من الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأقاربهم من الدرجة الأولى، حيث ستقدم الجامعة بموجب المذكرة خصماً قدره 20% لحاملي البطاقة.

ووقع المذكرة عن جانب لجنة بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، رئيس اللجنة، فيما وقعها عن طرف جامعة هيريوت وات، عمار كاكا، عميد ونائب مدير الجامعة، بحضور زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في اللجنة، ووفد من جامعة هيريوت وات بدبي.

وتنص مذكرة التعاون على أن تقوم جامعة هيريوت وات بتوفير خصم حصري بنسبة 20% لحاملي بطاقة إسعاد على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لدى الجامعة، وذلك للملتحقين الجدد ابتداءً من العام الدراسي المقبل. كما تنص المذكرة على أن تتولى لجنة بطاقة إسعاد الإعلان عن العرض لحاملي البطاقة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بها، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الجامعة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».



أولوية



وتعليقاً على المذكرة، قالت منى العامري:«إن الاهتمام بالجانب التعليمي والمساهمة في حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم، على مستوى تعليمي جيد وبتكلفة مادية أقل، يعد من الأولويات لدينا، وبذلك فإن قطاع التعليم في اللجنة يقدم لحاملي البطاقة خصومات مميزة في عدد كبير من الجامعات والمدارس والمراكز التدريبية في دولة الإمارات العربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي».



إضافة مميزة



وأضافت العامري:«إن توقيعنا على هذه المذكرة وانضمام جامعة بحجم جامعة «هيريوت وات» البريطانية بفرعها الوحيد في دبي إلى برنامج «إسعاد» يعد إضافة مميزة، ويضع أمام حاملي البطاقة خيارات متعددة للجامعات المنضمة إلى برنامجنا، وهو ما يسهل عليهم اختيار الجامعات التي تتناسب مع اختياراتهم وطموحهم.

وقدمت العامري، الشكر إلى مجلس إدارة جامعة «هيريوت وات» على اهتمامهم بالانضمام إلى برنامج «إسعاد» وتقديمهم الخصم المتفق عليه، مشيرة إلى أن لجنة بطاقة إسعاد تتشرف بهذه الشراكة، ومؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة ستعمل على تعزيز الشراكة بالمزيد من التعاون والمبادرات المشتركة.



إنتاجية



ومن جانبه، قال عمار كاكا، عميد ونائب مدير جامعة هيريوت وات:«يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا البرنامج الذي تديره لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وهذا البرنامج يعد تجسيداً لإدراك القيادة الحكيمة لهذا البلد أن إنتاجية الموظفين في العمل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعادتهم، والتي بدورها ستنعكس بشكل مباشر على سعادة العملاء».

وأضاف كاكا:«يوجد اليوم العديد من السياسات والبرامج والخدمات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الإيجابي وتعزيز مؤشر السعادة، بما في ذلك برنامج إسعاد الطموح، الذي يشرفنا أن الانضمام إليه لنكون جزءاً من هذا الجهد المميز، ونتطلع من خلاله إلى منح الموظفين الحكوميين وعائلاتهم فرصة لمتابعة تعليمهم العالي في حرمنا الجامعي بدبي».

وسيحتاج الطلاب إلى تقديم بطاقة إسعاد الخاصة بهم للاستفادة من هذه الخصومات، كما لا يمكن الجمع بين هذا الخصم وأي عروض وبرامج منح دراسية مستمرة، حيث سيتم تطبيق جميع الخصومات في إجمالي صافي الرسوم الدراسية للطالب.

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