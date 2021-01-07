شرطة أبوظبي تخفض 35% من المخالفات خلال 60 يوماً من ارتكابها

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية وتتضمن تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الستين يوماً وذلك باستثناء المخالفات الخطرة.



وأكدت الاهتمام بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وأشارت إلى تسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، ويهدف التخفيض للحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.

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