«حميد النعيمي لخدمة القرآن» و«الأوقاف» يستعرضان نظام الابتكار

المصدر: (عجمان - وام )

عقد مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم اجتماعاً تشاركياً «عن بُعد» مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قام المركز باطلاع الهيئة على أفضل الممارسات فيما يتصل بنظام الملاحظات والابتكار الخاص بالمركز، والذي يعد إحدى المبادرات المنفذة خلال 2020.

وقال حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم إن هذا الاجتماع يأتي في سياق العمل مع الشركاء وتعزيز مبدأ نقل المعرفة لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح الحمادي أنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات عمل نظام الملاحظات والابتكار وعوامل تفعيله، والذي يتسم بتبسيط الاستخدام والإجراءات.

وأشار الحمادي إلى أن نظام الابتكار والملاحظات يعد إحدى مبادرات عام 2020 التي يسعى من خلالها المركز إلى توفير بيئة جاذبة لتعليم القرآن الكريم ولتحقيق رؤيته الاستراتيجية في أن يكون مركز حميد بن راشد النعيمي من المراكز الرائدة عالمياً في خدمة القرآن الكريم.

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