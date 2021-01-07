ليلى الجسمي: لقاحات «كورونا» فعالة وآمنة

المصدر: دبي - حصة بن غويفة

طالبت الدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع كافة أفراد وفئات المجتمع، بالمبادرة والإسراع إلى أخذ لقاح فيروس «كوفيد 19»، لدعم الجهود الوطنية لمكافحة المرض والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن اللقاح آمن وفعال، ويعطى لجميع من هم فوق 18 عاماً مجاناً للمواطنين والمقيمين.

وقالت الجسمي في مقابلة حية ومباشرة مع الجمهور عبر حسابي «البيان» في«تويتر» و«إنستغرام»: إن هناك بعض الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وتشمل الأطفال والحوامل والمرضعات والسيدات اللواتي يخططن للحمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من اللقاحات السابقة والحالات التي أصيبت بالفيروس وتعرضت لمضاعفات شديدة، مشيرة إلى أن الأشخاص فوق سن 18 عاماً والذين يعانون من الأمراض المزمنة ومن ضمنها الربو من الفئات ذات الألوية لأخذ اللقاح.

توفير

وأوضحت الدكتورة ليلى الجسمي أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفرت اللقاح في المراكز الصحية كما تم الإعلان مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة عن توفير اللقاحات في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى المراكز الصحية الخارجية المحددة في كل إمارة للتسهيل على المواطنين والمقيمين وتجنيبهم مشقة التنقل، منوهة بأن جميع مراكز الوزارة تعطي اللقاح دون تسجيل مسبق أي لا يحتاج الشخص لأخذ موعد، بل يقوم بزيارة أقرب مركز صحي، حيث يتم تقييم حالته من قبل أطباء متخصصين وإجراء بعض الفحوصات البسيطة مثل الضغط والطول والوزن، ويحصل على اللقاح على جرعتين يفصل بينهما 21 - 28 يوماً.

ولفتت الجسمي خلال اللقاء إلى أن لقاح «كوفيد 19» هو لقاح سارس كوفيد، ويهدف إلى توفير المناعة ضد فيروس «كورونا» وتحفيز الجهاز المناعي لمحاربته دون الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن اللقاحات أصبحت إحدى الوسائل المهمة لمكافحة الجائحة.

فحوص

ورداً على سؤال حول أهمية فحص«بي سي آر» قالت الدكتورة ليلى الجسمي: «بعد أخذ اللقاح وبشكل عام لا يتطلب إجراء أي فحص وفي حال طلب ذلك من الجهات الصحية الرسمية يعد ذلك من باب الإجراءات الاحترازية».

وحول الأعراض التي تحدث بعد تلقي اللقاح مباشرة قالت: «لا يوجد هناك أي مضاعفات خطيرة للقاح، ولكن قد تحدث بعض الأعراض البسيطة مثل ألم واحمرار وحرارة قد تستمر لدى بعض الأشخاص لمدة يومين أو ثلاثة أيام وتختفي».

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