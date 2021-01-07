مسؤولون في دبي يتلقون لقاح «فايزر- بايونتيك»

المصدر: دبي - البيان

تلقى مسؤولون في دبي أمس الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» ضمن حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي ضد جائحة «كورونا» وتوفر خلالها التطعيم للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وقد تلقى أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك».

وعبرت هالة بدري عن شكرها للطاقم الطبي والقائمين على التطعيم.

وأشارت بدري إلى أملها أن يكون هذا اللقاح طريق العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم، متمنيةً السلامة للجميع.

كما تلقى اللقاح خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وقال خلفان بلهول في تغريدة عبر «تويتر»: «تلقيت الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» ضمن حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة بدبي.. الإمارات دائماً في المقدمة عندما يتعلق الأمر بصحة الناس وأمنهم وسلامتهم».

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