مستشفى راشد يستخدم أحدث جيل من أجهزة علاج نوبات الصرع

المصدر: (دبي- البيان)

تمكن فريق طبي بمستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي من إجراء أول عملية بتقنية متطورة جداً يتم استخدامها لأول مرة خارج أمريكا الشمالية لتحفيز العصب العاشر لعلاج أمراض الصرع، وذلك لمريضة مواطنة (14 سنة) كانت تعاني من الصرع المستمر المقاوم للعلاجات بالأدوية.

وأكد الدكتور عبد الله قاسم استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد، أهمية استحواذ المستشفى بشكل عام والأعصاب بشكل خاص على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية التي تسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة المرضى وتسريع عملية الشفاء وتقليل الإقامة داخل المستشفى، إضافة إلى تمكين الكوادر الطبية من تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ذات جودة عالية وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار رئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد إلى الاهتمام البالغ والدعم المستمر الذي تقدمه الإدارة العليا في الهيئة لتطوير وتحديث مختلف الأقسام الطبية، بما فيها قسم جراحة الأعصاب بمستشفى راشد لتعزيز قدراتها التنافسية لتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة.

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