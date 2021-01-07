شراكة بين كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي والمختبر المرجعي الوطني

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

وقّعت كل من كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي والمختبر المرجعي الوطني، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون في تنظيم واستضافة الفعاليات الأكاديمية والمشروعات البحثية، إضافة إلى ترسيخ جهود تبادل الخبرات والمعارف بين الطلبة والموظفين.

وقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي والبروفيسور وسيم العلماوي، عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة، وعبد الحميد العبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني، بحضور الدكتورة ليلى عبد الوارث، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القسم العلمي في المختبر المرجعي الوطني.

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