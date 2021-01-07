«جليسك كتابك» تدعم مكتبات مؤسسات التعليم بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

قدم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الدفعة الثالثة من الكتب لمنطقة الفجيرة التعليمية، لتوزيعها على الجامعات والمدارس بكل مراحلها في مختلف مناطق الفجيرة، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتعزيز أهمية القراءة والاطلاع والمعرفة بمختلف مجالاتها؛ واستكمالاً لمبادرة «جليسك كتابك» التي أطلقها المكتب.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة إلى مقر المنطقة التعليمية بالفجيرة، بحضور سندية السماحي مديرة المنطقة، حيث تسلمت عدداً من إصدارات المكتب باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى 2000 كتاب متنوع في الدراسات التاريخية، والبحوث، والأدب والثقافة والسياسة والعلوم وغيرها، لإثراء مكتبات المؤسسات التعليمية بالكتب القيّمة.

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