مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يكرّم الدارسين المتميزين

المصدر: ( دبي- البيان)

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حفل تكريم للدارسين المتميزين لقسم شؤون الدارسين بالمركز، إلى جانب تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية «ولله الأسماء الحسنى»، بحضور أكثر من 140 دارساً، لتعزيز ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية، بما يتماشى والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة جراء الوضع الراهن، بحضور هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز، والمعلمين المتعاونين والموظفين عن بعد.

وأكدت هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز، أن حفل التكريم جاء من باب تعزيز روح التنافس على تقديم الأفضل وتثميناً لجهود جميع الدارسين المتميزين والفائزين الذين وصلوا بكل جدارة لمنصة التتويج، مشيرة إلى أن المسابقة السنوية وجهت للجميع دون استثناء بكل تخصصية وإتقان، في ضوء الوسائل والأساليب التعليمية الحديثة، وذلك بناءً على حرص المركز بتنظيم البرامج والدورات التي تدعو وتعرف بسماحة الدين الإسلامي.

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