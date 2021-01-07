شرطة دبي تناقش إجراءات تسهيل تصوير فيلم لـ«بوليوود»

المصدر: دبي - البيان

بحث العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالإنابة في شرطة دبي، خلال اجتماع مع سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره النقيب جاسم محمد عبدالله، رئيس قسم الفعاليات، والوكيل مراد شعبان، من لجنة تأمين الفعاليات، سبل تنسيق التعاون في تيسير إجراءات عملية تصوير فيلم من إنتاج بوليوود في إمارة دبي، وتم استعراض خط السير الذي سيتم فيه تصوير مشاهد الفيلم فيه، وكذلك المواقع والشوارع والتقاطعات التي يتطلب فيها تواجد الدوريات المرورية، وذلك بهدف وضع الخطط المرورية اللازمة التي تضمن انسيابية في حركة المرور وتخفيف الازدحامات والمحافظة على أرواح مستخدمي الطرق وطاقم التصوير، بالإضافة إلى توزيع الدوريات المرورية في أماكن تصوير المشاهد، ودراسة المواقع التي يتطلب فيها إغلاق للحركة بهدف تحويلها إلى طرق بديلة خلال فترة تصوير المشاهد.

وأكد العميد سيف المزروعي، أن دبي أصبحت من أهم المدن السياحية، التي تملك ميزات معمارية وبنية تحتية فريدة من نوعها، وهذا ما يدفع صنّاع السينما للتصوير فيها، مبيناً أن هنالك العديد من الأفلام والمحتوى الذي يتم صنعه وتصويره في دبي على مدار العام، ومنها عدد كبير من أفلام بوليوود.

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