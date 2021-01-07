بلدية دبي تطلق «قوت» لفحص العينات الغذائية

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت بلدية دبي خدمة «قوت» والتي توفر اختبارات جمع عينات الأغذية في نفس الموقع، باعتماد أحدث التقنيات، بما يضمن نتائج سريعة بدقة عالية، بالإضافة إلى تمكين المتعامل من فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية للتأكّد من خلوّها من البكتيريا المسبّبة للأمراض والمواد الكيميائية الضارة ومطابقتها للمواصفات المُعتمدة، والكشف الفوري عن مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.

وقال خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي: «تقدم الخدمة للعديد من الفئات وهي قطاع الأفراد، وقطاع الأعمال مثل تجار الأغذية ومؤسسات تحضير الأغذية، والقطاع الحكومي والشبه حكومي كوزارة التغيير المناخي والبيئة والجمارك ووزارة الصحة وشرطة دبي والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الشركاء الداخليين والخارجيين».

وأضاف العوضي: «تستهدف «قوت» تطوير خدمة فحص العينات الغذائية وتفعيل دور البلدية التشريعي والرقابي للانتهاء من فحص العينات ضمن الوقت المحدد؛ لذا تم الربط الذكي من خلال إطلاق برنامج تقني معلوماتي بكفاءة عالية يضمن موثوقية وسرعة الانتهاء من فحص العينات، بحيث يتم تحقيق هدف الحكومة الذكية فلا توجد زيارة فعلية مطلوبة، ويمكن للعميل الآن الحصول على العينات المختبرة الموجودة في أي مكان في العالم لأنها خدمة ذكية، ويمكنهم إرسال طلب الاختبار عبر الإنترنت وإرسال العينة إلى المختبر، كما تتميز «قوت» بجودة المعدات والتي تمكن النظام من استخراج النتائج مباشرة.

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