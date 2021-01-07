شرطة عجمان تحصل على تقييم 5 نجوم لـ 6 خدمات ذكية

المصدر: عجمان - البيان

‏حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على تقييم 5 نجوم في 6 خدمات تقدمها للجمهور عبر التطبيق الذكي، وفقاً لنظام النجوم في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، المتوائم مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وهو من تنظيم دائرة الحكومة الرقمية بعجمان، وذلك ضمن إطار دعم التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان «إن الشرطة حصلت على تصنيف 5 نجوم لـ 6 خدمات ذكية، وهي: خدمة فتح ملف مروري، خدمة الاعتراض على مخالفة مرورية، خدمة النقاط السوداء، خدمة طلب الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم القاعدة، خدمة الإبلاغ عن مخالفة مرورية، وخدمة دفع المخالفات المرورية».

وأكد أن شرطة عجمان تسعى باستمرار لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير التي تراعي السهولة والسرعة والدقة لتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وأكد المقدم خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات «أن التقييم جاء بعد استيفاء جميع الخدمات المذكورة لمعايير التقييم العالمية المعتمدة، التي تضمن جودة الخدمات الرقمية الحكومية».

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