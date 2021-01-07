«مسار 2020» أيقونة معمارية ومنظومة رائدة لخدمة الركاب

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

من الأرض والماء والهواء والنار والمستقبل، استوحيت تصاميم محطات مسار 2020 لمترو دبي، التي تجاوزت بجمالياتها أن تكون مجرد محطة لاستقبال ونقل الركاب، وأصبحت أيقونة معمارية تضع كل من يشاهدها أمام لوحة فنية تستحق التأمل في تفاصيلها، وفهم معانيها.

نمط معماري

التصاميم الخارجية لمحطات مسار 2020 حملت نمطاً معمارياً متميزاً مطوراً عن تصاميم المحطات التي تم تنفيذها على طول خط المترو الأحمر والأخضر، واشتمل تصميم محطات المترو على أنماط مختلفة، فهناك المحطة الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو، والتي صممت على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، وهناك المحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي والمحطات العلوية، وهو تصميم مشابه لتصميم محطات المترو الحالية، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات على شارع الشيخ زايد.

جاء تنفيذ مشروع مسار2020 الذي انطلقت أولى رحلاته في 4 محطات مطلع العام الجاري في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق النمو المستدام في إمارة دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل، وتحقق توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستعداد للخمسين، كما يأتي المشروع تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطاً للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التناغم بين مختلف أنظمة المواصلات.

ويبلغ طول مسار 2020، 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم 7 محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية في موقع إكسبو 2020، و3 محطات علوية ومحطتان نفقيتان، ويوفر مسار 2020 تنقلاً آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق عدة في دبي على حد سواء، وسيكون شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل.

تخفيض الاستهلاك

وتم تصميم وتنفيذ محطات مسار 2020 بحيث تكون رائده في مجال الطاقة والتصميم البيئي للأبنية الخضراء باتباع استراتيجيات خاصة تؤهلها للحصول على شهادة led للفئة الذهبية، وذلك عن طريق توفير متطلبات خاصة في مجال تخفيض استهلاك الطاقة والمياه، واختيار الموقع المناسب للمحطات، بالإضافة إلى استخدام مواد بناء مناسبة وقابلة لإعادة التدوير، وتقليل المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ.

وتفتح محطات مشروع مسار 2020 آفاقاً جديدة للاستثمار عبر مساحات مخصصة للمحلات التجارية في كل محطة من محطات المشروع، وتشكل هذه المحلات الموقع المثالي للفرص الاستثمارية والأعمال نظراً لعدد ركاب المترو الحالي الذي يتجاوز 10 آلاف شخص خلال ساعات الذروة، كما يتوقع أن يبلغ متوسط عدد الزوار السنوي لكل محطة 4.5 ملايين شخص، وعلى هذا فقد تم تصميم المشروع بحيث يحتوي على المرافق اللازمة لتسهيل حركة الركاب وخدمتهم، من مصاعد وسلالم متحركة ودورات مياه، كما يضم المشروع حوالي 1800 متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير لتقدم الخدمات للركاب داخل المحطات.

50 قطاراً

ونظراً لأن عدد الركاب المتوقع للمشروع في اليوم الواحد حوالي 125000 راكب، وسيرتفع إلى 275000 راكب بحلول عام 2030، فقد تم إضافة 50 قطاراً جديداً إلى أسطول القطارات، وأجريت العديد من التحسينات على التصميم الداخلي للقطارات الجديدة لتوفير راحة أكثر للركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية للعربات، حيث خصصت العربة الأخيرة للنساء والأطفال، وبقي جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية في الدرجة الذهبية، وطولية في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، ويسهم هذا التوزيع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، بحيث تزيد سعة القطار من 643 راكباً إلى 696 راكباً.

وتشمل التحسينات أيضاً تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، واستخدام شاشات العرض الرقمية الحديثة للإعلانات، إضافة إلى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة LED الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يُمكن استخدامها لوقوف الركاب، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات Gangway، كما رُوعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم.

هوية وتصميم

وتم الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حالياً في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

وتقدر الطاقة الاستيعابية القصوى لمسار 2020 بنحو 46 ألف راكب في الساعة بالاتجاهين، ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى 125 ألف راكب في اليوم عام 2021، ويرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات استخدام قرابة 35 ألف زائر يومياً محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

اختبارات وتجارب

جاء افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور بعد إتمام جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية التي نفذت على 4 مراحل، هي: «الاختبار الساكن» لعربات القطار والأنظمة، و«الاختبار المتحرك» على المسار من دون ركاب، ثم «الاختبارات التشغيلية التجريبية»، وجرى فيها إثبات كفاءة أداء النظام بأكمله، والتأكد من مدى استقرار الأنظمة التشغيلية، وأخيراً «التجارب التشغيلية»، وكانت من قبل مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جاهزية المشغل قبل بدء التشغيل الفعلي للخدمة.

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