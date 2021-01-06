الإمارات الثانية في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لسكانها

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف تقرير نشره موقع Our World in Data أن دولة الإمارات جاءت في المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لسكانها ضد فيروس «كوفيد 19» بواقع 8.4 لكل 100 من السكان، وذلك بعد دولة إسرائيل التي احتلت المركز الأول بواقع 15.8 شخصاً لكل 100 من السكان.

وذكر التقرير أن قائمة الدول الأكثر تطعيماً ضد الفيروس اعتمدت على معيار حجم التطعيم ضد المرض لكل 100 شخص حتى 4 يناير 2021.

وأكد أن عملية تتبع معدلات التطعيم تعد أمراً بالغ الأهمية لفهم حجم الحماية من الفيروس، وكيفية توزيعها عبر سكان العالم، كما أن قاعدة البيانات العالمية المجمعة حول معدلات التطعيم تعد ضرورية لمراقبة التقدم، ولكنها للأسف غير متوفرة بشكل كامل حتى الآن، وعندما تتوفر قاعدة بيانات إقليمية عالمية أو مجمعة - مثل البيانات الأوروبية التي تم جمعها من قبل المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض- سيوفر الموقع التحديثات الأسبوعية لمعدلات التطعيم حول العالم.

ووفقاً للموقع فقد جاءت مملكة البحرين في المركز الثالث بواقع تطعيم 3.8 أشخاص لكل 100 من السكان، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.5 شخص لكل 100 من السكان، فالمملكة المتحدة بـ1.4 لكل 100 من السكان.

وبحسب الموقع فقد حلت الدنمارك سادساً من حيث الدول الأكثر تطعيماً ضد كورونا المستجد بواقع 0.89 لكل 100 من السكان، تليها روسيا بـ0.55 ثم كندا وألمانيا 0.83 وكرواتيا 0.34 ثم الصين 0.31 وايطاليا وإسبانيا 0.3، بينما تذيلت القائمة كل من استونيا والأرجنتين والمكسيك وفرنسا.

وأظهر التقرير أن عملية توزيع اللقاحات تستغرق وقتاً طويلاً وليست حلاً سحرياً كما يعتقد البعض، فبريطانيا مثلاً عادت إلى الإغلاق العام، رغم أنها بدأت في منح اللقاح لمواطنيها منذ نحو شهر، كما تحتاج اللقاحات إلى فرق طبية متخصصة.

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