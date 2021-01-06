أنظمة تحكم ذكية في وسائل النقل والمواصلات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المرحلة التجريبية لمركز التحكم الذكي وأنظمة التحكم والرقابة الذكية في وسائل النقل متمثلةً في كاميرات الرقابة الذكية في الحافلات ومركبات الأجرة والعدادات الذكية.

وأوضح المهندس إسماعيل البلوشي، مدير عام الهيئة، أن المشروع تضمن تركيب 4 كاميرات ذكية في مركبات الأجرة، إضافة إلى 8 كاميرات في حافلات النقل العام، .

والتي تهدف إلى تعزيز وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في وسائل النقل في إمارة رأس الخيمة، بما فيها نظام مراقبة سلوكيات السائقين خلال قيادة المركبات وضمان التزامهم بقواعد وأصول وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى تحفيزهم على مراعاة السلوكيات المثلى في التعامل مع مستخدمي وسائل النقل.

وأشار إلى أن الكاميرات تمكن المعنيين من متابعة سلوكيات السائقين خلال الرحلة ورصد أي تجاوزات قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، مما يساهم في الحد من شكاوى وملاحظات المستفيدين من الخدمة، والجدير بالذكر أن نظام الكاميرات يعمل من خلال أجهزة الاستشعار الذكية عند صعود المتعامل في وسائل النقل.

وأضاف: «يتضمن المشروع نظام العدادات الذكية، والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا الخاصة بمركبات الأجرة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية لأسطول المركبات، كما أنها ستكون مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي يطلع فيها على أساطيل الحافلات ومركبات الأجرة بشكل آني وعلى مدار 24 ساعة، مما يعزز من منظومة المدينة الذكية».

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