طقس الإمارات غداً..غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، معتدلا نهاراً وباردا ليلاَ خاصة على المناطق الداخلية والجبلية وغائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي يكون متوسط، ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:36 والثاني عند 08:02 والجزر الأول عند الساعة 13:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:46 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا، ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند 16:52 والمد الثاني عند الساعة 04:03 والجزر الاول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 13 70 30

دبــي 25 14 60 25

الشارقة 26 11 65 20

عجمان 25 12 70 25

أم القيوين 25 10 70 25

رأس الخيمة 24 11 70 30

الفجيرة 24 14 55 20

العين 24 10 55 15

ليوا 25 12 90 40

الرويس 23 14 90 45

السلع 22 13 85 35

دلما 24 17 85 50

طنب الكبرى 25 17 80 40

طنب الصغرى 25 17 80 40

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