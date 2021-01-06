«طرق دبي» تنظم ملتقى افتراضياً لمجلس شراكات مؤسسة الترخيص

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ملتقى لمجلس الشراكات الخاص بشركاء مؤسسة الترخيص فيها بالتعاون مع إدارة المعرفة والابتكار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، وشارك في الملتقى عدد من الشركاء الاستراتيجيين والشركاء الرئيسيين ومزودي خدمات مؤسسة الترخيص، حيث جرى اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وحضر اللقاء بالنيابة عن المدير التنفيذي للمؤسسة جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات، ومحمد وليد نبهان رئيس فريق الشراكات بمؤسسة الترخيص ومدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في الهيئة بالإضافة إلى مديري الإدارات وعدد من موظفي المؤسسة.

ونظم الملتقى بهدف تعزيز التواصل لدراسة احتياجات وتوقعات الشركاء وبما يضمن تطوير العلاقات وتحسين تجربة الشراكة بين الهيئة والأطراف المعنية بالشراكات وتحقيق الأهداف والفوائد المرجوة والمتوقعة من تلك الشراكات.

كما يهدف إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة وبحث سبل تقوية الشراكات القائمة والقضايا والمسائل العامة والمشتركة، بالإضافة إلى بحث ومناقشة مقترحات وأفكار وملاحظات الشركاء وإشراكهم في طرح الحلول المناسبة لمختلف الخدمات المقدّمة بما يضمن مصالح الجانبين.

وتحرص الهيئة دائماً على تعزيز شراكاتها مع شركات ومؤسسات قطاع الأعمال، في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، لتبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات عمل مؤسسات وقطاعات الهيئة وذلك بهدف تقديم خدمات ومبادرات مبتكرة ومتميّزة لمتعامليها من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

وعرضت مؤسسة الترخيص خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنة 2020-2024 والمخاطر الاستراتيجية، بالإضافة إلى عرض فيديو عن إنجازات الهيئة في التعامل مع أزمة كورونا بالإضافة إلى عرض الإنجازات والمبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء، كما تم فتح باب المناقشة مع الشركاء وحصر الاحتياجات والتوقعات المرجوة من هيئة الطرق والمواصلات.

وشهد المجلس حضور ما يزيد على 35 ممثل شراكة من وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني وموانئ دبي العالمية والمناطق الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالإضافة إلى مراكز الفحص الفني ومعاهد تعليم القيادة المرخصة في إمارة دبي.

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