شاطئ القرم بأم القيوين .. واحة من الجمال

المصدر: أم القيوين - عصام عوض ، تصوير- ابراهيم صادق

يعد شاطئ القرم بأم القيوين واجهة سياحية عائلية تطل على خور اليفرة وجزيرة السينية، ويعتبر الأول من نوعه في الإمارة، ويهدف إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية، وإبراز أهمية أشجار القرم، ويتيح لزواره فرصة استكشاف المساحات الطبيعية الخلابة والبيئة الساحلية بالإمارة والاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة ، فتم افتتاحه بشكل تجريبي للزوار ويتم العمل حاليا على إضافة المرافق العامة لضمان راحة وسلامة مرتاديه، بالإضافة الى توفير خدمات الأنشطة الرياضية المتنوعة للجمهور، فاستقبل الشاطئ ما يزيد على 15 ألف زائر منذ شهر ديسمبر العام الماضي 2020 .

تخييم

ويضم المشروع مساحات مخصصة للتخييم وممارسة الأنشطة والرياضات البحرية كرياضة "الكاياك" والرحلات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع عددا من المطاعم المتنقلة والثابتة وإمكانية ممارسة هواية ركوب الخيول للتمتع بالمناظر الخلابة على طول الشاطئ ، حيث تحرص دائرة السياحة والآثار بأم القيوين على مواكبة استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات وجعل الإمارة واجهة سياحية جاذبة من خلال تعزيز الأنشطة والفعاليات السياحية وإبراز أهمية السياحة البيئية والمحافظة عليها.

واحة من الجمال

والشاطئ يعد كذلك واحة من الجمال تشكلت على أرض إمارة أم القيوين، حيث يمكن وضعه ضمن قائمة أجمل المناطق الطبيعية السياحية، ويطل على "خور أم القيوين" وهو من أبرز المعالم السياحية في الإمارة، لما يزخر به من مقومات سياحية طبيعية ، ويتمتع الشاطئ بالمحمية المفتوحة للجمهور، ما يتيح لهم كل الخيارات للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والتعرف على البيئة وممارسة الرياضات البحرية المتنوعة أبرزها التجديف وسط أشجار القرم .

سباحة

وبإمكان الزائر لشاطئ القرم السباحة في مياه الشاطئ والاستمتاع بالمياه الصافية في أجواء مليئة بالمغامرات مع الأصدقاء، - خصوصا – اولئك الذين من عشاق الرياضة ، فيعتبر من أنسب الأماكن للمشي بفضل طبيعته الرملية، حيث يمكنك المشي حافياً على رمال البحر والاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة التي تسكن خور أم القيوين ، كما يمكن للزوار من عشاق التأمل الجلوس على سفوح الشاطئ ومشاهدة منظر غروب الشمس الرائع حينما تغرب الشمس على شاطئ القرم، ولعشاق المغامرات يمكنهم ركوب الألعاب المائية التي تميز شاطئ القرم بالإضافة إلى الطيران الشراعي وقضاء وقت مليء بالتشويق والإثارة .



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