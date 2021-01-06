مباشر.. د. ليلى الجسمي تجيب عن أسئلة متابعي البيان المتعلقة بلقاح كوفيد 19

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

استضافت البيان اليوم الساعة الواحدة ظهراً في بث مباشر على منصاتها الرقمية albayannews@ في«تويتر» و«انستغرام» و«فيسبوك» الدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث أجابت عن أسئلة متابعي «البيان» المتعلقة بلقاحات «كوفيد 19»، في الدولة وفعاليتها ومأمونيتها في الوقاية من المرض.

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