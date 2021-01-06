جمعية الصحافيين تنعى المصور علي عمر

المصدر: دبي - البيان

نعت جمعية الصحافيين الإماراتية، علي عمر، المصور الصحافي الشخصي للمغفور له، الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة السابق، طيب الله ثراه. ووافت المنية عمر، بعد مسيرة إعلامية مهنية بلغت 33 عاماً، عمل فيها بإخلاص وعطاء كبير. والراحل، من المصورين الصحافيين المتميزين، عمل بجد واجتهاد وتفانٍ، خلال مدة عمله الطويلة، ومسيرته جعلته يحظى باحترام من الجميع.

‬ وتقدم أعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد، وللزملاء في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، داعين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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